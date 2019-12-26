روسيا وإيران تتخليان عن الدولار في المعاملات التجارية إلى النصف

أعلن الممثل التجاري الروسي في إيران، رستم جيغانشين، اليوم الخميس، أن حصة الحسابات المتبادلة بين روسيا وإيران بالعملات الوطنية تجاوزت الـ50 في المئة.

طهران-سبوتنيك. قال جيغانشين لوكالة "سبوتنيك": "إذا كانت الحسابات في 2018 بالعملات الوطنية تزيد قليلا على 40 في المئة، فإن هذا الرقم في عام 2019 تجاوز الـ50 في المئة بالفعل".

وأضاف أن مسألة استخدام "العملات الوطنية" تحمل طابعا مهما للتعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وإيران، منوها إلى نمو التسويات المتبادلة في العملات الوطنية.

كما تطرق الممثل التجاري، إلى حجم التجارة بين البلدين، حيث أوضح أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، نما بنسبة 21 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، والتي بلغت 1.67 مليار دولار، والتي تقترب من حجم التداول للعام الماضي بأكمله، حيث بلغ في عام 2018 نحو 1.7 مليار دولار.

وأوضح، أن معظم صادرات الجانب الروسي تكونت من زيت عباد الشمس والذرة والشعير والضأن، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية، والخشب، والمعدات الكهربائية، والصلب، وعربات السكك الحديدية للشحن، وفي المقابل تتكون صادرات إيران إلى روسيا من الجبن المبرد، والخيار، والطماطم، والكيوي، والكرنب، والعنب، والفواكه المجففة، والزبيب، والفستق، والخضروات والفواكه الأخرى.

هذا وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن موسكو وطهران اتفقتا على تكثيف العمل لتوسيع المدفوعات المباشرة بالعملات الوطنية.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، بدوره، إن استخدام العملات الوطنية سيساعد على توسيع العلاقات. وأشار رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، إلى أن البلدين يبتعدان عن استخدام الدولار.