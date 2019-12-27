روسيا تحتاج لاتخاذ قرار تدريجي بالانسحاب من "أوبك+"

صرح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة بأنه ينبغي على روسيا أن تأخذ قرارا تدريجيا بشأن الانسحاب من اتفاقية "أوبك+" وسيتم النظر في هذه المسالة قريبا.

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك في مقابلة على قناة "روسيا 24": "أعتقد أن هذه الصفقة ليست أبدية حيث سنظل بحاجة إلى اتخاذ قرار بشكل تدريجي بالانسحاب، على أي حال، من أجل الحفاظ على الحصة في السوق. وكذلك بحيث تتمكن شركاتنا من ضمان وتنفيذ مشاريع واعدة، أعتقد أن هذا ما سننظر فيه هذا العام أيضًا 2020".

وفي الوقت نفسه لفت وزير الطاقة الروسي إلى فعالية الصفقة، موضحا "نرى أن السوق يتفاعل جيدًا مع مثل هذه الاتفاقات. فقد انخفضت التقلبات وعادت الاستثمارات إلى صناعة الطاقة ويبدو لي أن الأسعار الموجودة في السوق ترضي المنتجين والمستهلكين على حد سواء".

ودخلت "أوبك" وعدد من الدول خارج المنظمة اتفاقا يعرف بـ(أوبك +) بشأن خفض إنتاج النفط حيز النفاذ منذ بداية عام 2017. وتم تمديد عملها بشكل متكرر، وتغيرت الشروط لذلك. وتم الاتفاق، حتى نهاية آذار/مارس 2020، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا عن مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018 في الفترة حتى نهاية عام 2019 وبواقع 1.7 مليون برميل في الربع الأول من عام 2020.