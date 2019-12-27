ارتفاع مرتقب للأجور والرواتب في دولة أوروبية

توقع خبراء أوروبيون أن يشهد الاقتصاد البريطاني ارتفاعا حقيقيا في الأجور في عام 2020، وأن هذا الارتفاع قد يصل لمستويات لم تصلها بريطانيا منذ أكثر من 10 سنوات.

ونقلت "رويترز" عن مركز دراسات بحثي، اليوم الجمعة، توقعه أن ترتفع الأجور الحقيقية في الممكلة المتحدة، في مطلع 2020، إلى مستويات لم تُسجلها منذ ما قبل الأزمة المالية، قبل ما يزيد عن عشر سنوات.

وأفاد مركز "ريسولوشن فاونديشن" في توقعاته للأرباح، أن بيانات الأجور المُعدلة في ضوء التضخم ستكون قوية في مطلع العام الجديد، رغم فتور النمو الاقتصادي، ما يثير مخاوف من أن التحول قد لا يكون مستداما.

وبحسب الوكالة، فقد تباطأ النمو الاقتصادي في خامس أكبر اقتصاد في العالم (بريطانيا) منذ التصويت في يونيو/حزيران على مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

وتشير المؤشرات في 2019 إلى انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ أوائل 1975.

وقال المركز البحثي "السؤال الكبير في 2020 هو ما إذا كانت (سوق العمل) بإمكانها مواصلة الصعود القوي، أو ما إذا كانت ستصل إلى نقطة تحول وتعاود الارتباط بالأداء الأضعف للنمو".

وأضافت المؤسسة، وهي مركز بحثي غير مرتبط بحزب يركز على القضايا التي تواجه الأسر من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، أن تراجع فرص العمل وارتفاع البطالة بين الشباب يمثلان مؤشرات مثيرة للقلق في السوق.