أسهم القطاع المالي تقود معظم بورصات الخليج للصعود واستمرار هبوط بورصة مصر

ارتفعت معظم بورصات الخليج، اليوم الأحد، بفضل أسهم القطاع المالي وقادت السعودية المكاسب في حين هبطت مصر جراء بيع أسهم قيادية.

وأغلقت البورصة السعودية، حسب رويترز، وهي مرتفعة بنسبة 0.7% بفضل مكاسب سهم مصرف الراجحي 1.2 بالمئة وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.9%، وأضاف سهم أرامكو السعودية 0.1%.

وهبط سهم البنك العربي الوطني 1.3% بعد أن أوصى مجلس إدارته بتوزيعات أقل عن النصف الثاني.

وقالت أرامكو إن "جولدمان ساكس" قد تشتري المزيد من أسهم شركة النفط العملاقة لدعم سعر السهم، وتنتهي فترة الاستقرار السعري للسهم في التاسع من يناير كانون الثاني.

وبعكس ذلك فقد تراجع المؤشر المصري 0.5% ونزل 21 من 30 سهم مدرجاً على المؤشر الرئيسي، وفقد سهم البنك التجاري الدولي 1.3% وسهم المجموعة المالية هيرميس 2.1%.

وأظهرت بيانات البورصة اليوم أن المستثمرين الأجانب باعوا أكثر مما اشتروا من الأسهم المصرية.

وصعد مؤشر دبي 0.4% وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي (أكبر بنك إسلامي في الإمارات)، 1.1% والإمارات دبي الوطني 0.8%.

وفي أبوظبي صعد المؤشر 0.4% وقاد الاتجاه الصعودي مكاسب شركة اتصالات وبلغت 0.6% وبنك أبوظبي الأول 0.4%.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد أن حكومة دبي ستنفق مبلغا قياسيا قدره 66.4 مليار درهم (18.1 مليار دولار) في عام 2020 لتحفيز الاقتصاد ودعم معرض إكسبو 2020.

موازنة العام المالي 2020 الأكبر في تاريخ #دبي بإجمالي نفقات 66.4 مليار درهم، لتلبية طموحات الإمارة في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم إقامة "إكسبو 2020 دبي" لتكون الدورة الاستثنائية والأبرز في تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها#وام pic.twitter.com/VX48QzgkkX — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 29, 2019

وبذلك ترفع حكومة دبي الإنفاق بنسبة 17% ليصل إلى مستوى قياسي مقارنة مع ميزانية 2019 الأصلية البالغة 56.8 مليار درهم.

وخسر سهم بنك قطر الوطني (أكبر بنوك الخليج)، 1% والبنك التجاري 1.1%.