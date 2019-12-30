أوكرانيا وغازبروم توقعان اتفاق تسوية للخلافات بمسألة مكافحة الاحتكار

أعلن نائب وزير العدل الأوكراني، ايفان ليشيتسا، اليوم الإثنين، أن أوكرانيا وشركة "غازبروم" وقعتا اتفاقاً للتسوية، ينص على إلغاء مطالبات مكافحة الاحتكار بقيمة 7.4 مليار دولار عن الشركة الروسية.

كييف – سبوتنيك. وكتب ليشيتسا على صفحته في "فيسبوك": "أوكرانيا وغازبروم توقعان اتفاق تسوية بمجال التحكيم الاستثماري. لا يمكنني كشف تفاصيل الصفقة لأنها سرية، لكن من المهم أن روسيا تسحب مطالبها، أما نحن فلا نخالف قاعدتنا بألا نبرم اتفاقات تسوية في التحكيم الاستثماري، يتوجب في إطارها على أوكرانيا أن تدفع أية تعويضات للمستثمر".

ولم يكشف المتحدث مغزى الاتفاق، لكن بروتوكول التعاون في مجال الغاز الذي وقعته روسيا وأوكرانيا في 20 كانون الأول/ديسمبر، نص على أن كييف، في إطار اتفاق التسوية ستسحب جميع مطالباتها (التي تبلغ حوالي 7.4 مليار دولار)، أما غازبروم فستسحب دعوتها من المحكمة في جنيف حول انتهاك أوكرانيا التزاماتها في حماية الاستثمارات.

هذا وتوقفت أوكرانيا عن شراء الغاز الروسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وبعد ذلك لم تستخدم الوقود الروسي استعدادًا لموسم التدفئة، من خلال ضخ الغاز الذي تم شراؤه من خلال الاتجاه المعاكس في أوروبا إلى مرافق التخزين. وينتهي العقد الحالي لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا في نهاية عام 2019.