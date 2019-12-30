مستشار في البيت الأبيض: توقيع اتفاق التجارة مع الصين خلال أسبوع

قال بيتر نافارو مستشار التجارة في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إنه من المرجح أن توقع الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الجديد أوائل 2020.

وقال نافارو في مقابلة مع "فوكس نيوز" "من المرجح أن يكون التوقيع عليه خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك - ننتظر الترجمة لا أكثر"، كما نقلت وكالة "رويترز".

قال جين شوانغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في وقت سابق، إن بلاده على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشأن حفل توقيع اتفاق التجارة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح، أنه والرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيوقعان المرحلة "واحد" من اتفاق التجارة، الذي جرى التوصل إليه في الآونة الأخيرة خلال احتفال بهذه المناسبة.