شركة نفطية تنجح بإلغاء ضريبة مليونية بسبب انتهاكها للعقوبات الأمريكية على روسيا

حققت شركة النفط "إكسون موبيل"، يوم أمس الثلاثاء، في محكمة أمريكية إلغاء غرامة قدرها مليوني دولار وذلك على خلفية انتهاكها للعقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.

واشنطن - سبوتنيك. ووفقا لقرار القاضي الفيدرالي جين بويل، قضت المحكمة بأن السلطات الأمريكية لم تمنح الشركة في عام 2014، ما يكفي من الوقت لإنهاء العقود مع شركة "روسنفط"، والتي انتهكت العقوبات التي فرضتها إدارة باراك أوباما.

وقالت الشركة في بيان تم توزيعه: "تعترف إكسون موبيل، بقرار المحكمة. إنه يؤكد أننا التزمنا بالعقوبات".

وفي عام 2017 ، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية غرامة على شركة "إكسون موبيل" الأمريكية، بسبب تعاملها مع شركة "روسنفط" الروسية، الذي كان رئيسها إيغور سيتشين مدرجا في قائمة العقوبات الأمريكية. في الوقت نفسه، لم تكن شركة "روسنفط" الروسية خاضعة للعقوبات.

ووصفت الشركة نهج وزارة الخزانة الأمريكية في تطبيق العقوبات بأنه نهج تطوعي.