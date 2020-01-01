بلغاريا تبدأ استلام الغاز الروسي عن طريق "التيار التركي"

بدأت بلغاريا، اليوم الأربعاء، استلام الغاز الروسي عن طريق "التيار التركي"، بعد أن كانت تستلمه عن طريق رومانيا، ما يوفر للبلاد حوالي 41 مليون يورو.

وجاء في بيان الشركة "بلغار غاز"، أنه في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2019، تم توقيع اتفاقية إضافية مع شركة "غازبروم إكسبورت" الروسية، ووفقا لها سيتم تغيير نقطة تسليم الغاز الطبيعي الروسي إلى بلغاريا من 1 يناير/ كانون الثاني 2020 فبدلا من رومانيا سيتم التسليم من الأراضي التركية.

وأضاف التقرير، إن الاتفاقات التي تم التوصل إليها تخدم مصلحة "بولغارغاز" ومستهلكي الغاز الطبيعي في البلاد.

وقالت الشركة: تقدر الفوائد المالية لتغيير نقطة التسليم بحوالي 81 مليون ليفا، ويمكن هذا التوفير إلى إلغاء تكاليف الوصول والعبور عبر أراضي رومانيا بمبلغ حوالي 76 مليون ليفا، والتي لن تدفعها شركة الغاز البلغارية ومستهلك الغاز الطبيعي البلغاري بعد الآن".

بالإضافة إلى ذلك، ستصل المنفعة الإضافية إلى 4.6 مليون ليفا بسبب انخفاض التعريفات.

وتعد الشركة بتخفيض سعر الغاز الطبيعي في الربع الأول من عام 2020. وقالت أيضًا إنها تواصل مفاوضاتها مع شركة "غازبروم إكسبورت" بشأن تخفيض سعر إمدادات الغاز الطبيعي إلى البلاد.

كما صرحت بلغاريا بأنها مستعدة لنقل الغاز إلى اليونان وشمال مقدونيا.

قامت بلغاريا في شهر أكتوبر/تشرين الأول ببناء وتشغيل خط طوله 11 كم من خط أنابيب الغاز على الحدود مع تركيا. في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، صنع الجانب التركي خط لحام "ذهبي" يربط التيار التركي بخط أنابيب غاز البلقان الذي يعمل على الأراضي البلغارية.

يتضمن مشروع "التيار التركي" إنشاء خط أنابيب للغاز يتكون من خطين بطاقة 15.75 مليار متر مكعب لكل منهما. الأول مخصص لتزويد المستهلكين الأتراك بالغاز الروسي، والثاني هو تزويد بلدان جنوب وجنوب شرق أوروبا.

من المقرر أن يتم الإطلاق الرسمي لخط الأنابيب في 8 يناير/كانون الثاني.

يذكر أن روسيا هي المصدر الوحيد التي تمدد الغاز الطبيعي إلى بلغاريا. تم توفير الغاز للبلاد منذ عام 1974. وفي عام 2018، بلغ استهلاك الغاز الطبيعي في بلغاريا حوالي 3.47 مليار متر مكعب.