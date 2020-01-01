في عام 2019... الأسهم الكويتية الأفضل خليجيا وقطر ومسقط الأسوأ

حققت الأسهم الكويتية على "مؤشر الكويت الأول" مكاسب سنوية بلغت 32 في المئة، لتصبح بذلك الأداء الأفضل بين الأسواق الخليجية.

وتستعد السوق للترقية بشكل رسمي إلى سوق ناشئة ضمن مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، اعتبارا من مايو/ أيار 2020، وحسب صحيفة "الاقتصادية" من المتوقع أن تدخل تسع شركات في بورصة الكويت وبذلك سيكون وزن السوق المالية الكويتية نحو 0.69 في المئة من مؤشر "إم إس سي آي".

وقال رئيس قسم الأسهم في بنك رسملة الاستثماري، أن ارتفاع الأسهم الكويتية خلال عام 2019 كان يستند إلى أساسيات مالية قوية خاصة في بعض القطاعات، مثل التجزئة والبنوك، مشيرا أيضا إلى أن جودة ميزانية الحكومة واستمرارها في الإنفاق على البنية التحتية، وشركات البترول، تعد مقومات جيدة للسوق الكويتية، بحسب صحيفة "إف إكس نيوز".

واحتلت سوق البحرين ثاني أفضل الأسواق الخليجية بمكاسب بلغت 20.4 في المئة، وحصلت سوق دبي على المرتبة الثالثة بمكاسب نحو 9.3 في المئة.

بينما تراجعت سوق مسقط بنحو 7.9 في المئة وحققت سوق قطر مكاسب طفيفة لعام 2019 قدرها 1.2 في المئة.