سلطنة عمان تصدر ميزانيتها العامة مع عجز متوقع

كشفت وسائل إعلام عمانية، اليوم الأربعاء، أن حكومة سلطنة عمان تتوقع زيادة في الإنفاق العام للدولة بنسبة 2% هذا العام إلى 13.2 مليار ريال أي حوالي 34.38 مليار دولار.