اقتصادي: ليبيا هي "بوابة" تركيا إلى مصر وتونس والجزائر وإفريقيا

أعلن ممثل جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "موصياد"، مرتضى قرنفيل، أن أنقرة تسعى إلى رفع صادرات البلاد إلى ليبيا لتصل إلى 10 مليارات دولار.

وبحسب قرنفيل، فإن الصادرات التركية إلى ليبيا سترتفع إلى أكثر من 571% لتصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي، بعد أن كانت حوالي 1.49 دولار في عام 2018.

وستشمل الصادرات التركية إلى ليبيا قطع غيار السيارات والملابس والأثاث والمواد الغذائية ومستلزمات البناء والملابس وغيرها من المواد.

ونوه قرنفيل إلى أن "ليبيا بالنسة لتركيا كالبوابة المفتوحة على مصر وتونس والجزائر وإفريقيا الوسطى".

وأضاف الاقتصادي التركي "في حال اغتنام هذا الجانب بشكل جيد، فإنه من الممكن رفع قيمة صادراتنا إليها، لمستوى 10 مليارات دولار".

واعتبر قرينفيل أن "اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية" سيكون لها دور كبير في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في المراحل المقبلة من التعاون الاقتصادي، لأن قوة العلاقات السياسية تنعكس بشكل إيجابي على المجال الاقتصادي.

وافتتحت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك "موصياد" مكتبا تمثيليا لها في طرابلس في مارس/ آذار 2019، ليبلغ عدد فروعها إلى 223 فرعا في 93 دولة حول العالم، وبلغت قيمة الصادرات التركية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، نحو 15.5 مليار دولار، بحسب "الأناضول".