البنك الدولي: نصف فقراء العالم يعيشون في 5 دول فقط

جاء ذلك بحسب التقرير الخاص باستعراض أهم أحداث عام 2019، الذي يأتي في نهاية العقد الماضي.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن أشد البلدان فقرا أصبحت تتمتع بقدرة أكبر على الحصول على خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتراجع معدلات الفقر ووفيات الأطفال.
للحد من مستويات #الفقر_المدقع في جميع أنحاء العالم. يجب تسريع التقدم في كل من منطقتي #جنوب_آسيا و #أفريقيا جنوب الصحراء اللتين يعيش فيهما 85% من فقراء العالم.#انهاء_الفقر #حصاد_العامhttps://t.co/Xnx3YhS84f pic.twitter.com/S0wISmf7kg— البنك الدولي (@AlbankAldawli) December 30, 2019
ويقول التقرير: "في عام 2015، كان نصف الفقراء يعيشون فقرا مدقعا في العالم"، مشيرا إلى أن عددهم 736 مليون نسمة يعيشون في 5 بلدان فقط".
وبحسب التقرير، فإن هذه الدول هي الهند، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وبنغلاديش، وذلك وفقا لأحدث بيانات شاملة متاحة للبنك الدولي.
#هل_تعلم أن 85% من فقراء العالم يعيشون في منطقتي #جنوب_آسيا و#أفريقيا جنوب الصحراء.#انهاء_الفقرhttps://t.co/tniMsRU03L pic.twitter.com/opJI1GE2ez— البنك الدولي (@AlbankAldawli) December 24, 2019
وأوضح تقرير البنك الدولي أن الحد من مستويات الفقر المدقع في أنحاء العالم ذو أهمية حيوية لحث عمليات التنمية في هذه البلدان الخمس، إضافة إلى منطقتي جنوب آسيا وأفريقيا، جنوب الصحراء، اللتين يعيش فيهما 85 في المئة، من الأشخاص الذين يواجهون فقرا مدقعا وعددهم 629 مليونا.
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