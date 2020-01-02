الذهب يرتفع مدعوما بتراجع الدولار

حققت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ارتفاعا بنسبة 0.2 في المئة، بعد أن أنهى عام 2019 بأكبر مكاسب سنوية في 9 سنوات.

وحقق الذهب مكاسبه، مدعوما بتراجع الدولار، الذي اقترب من أدنى مستوى له في 6 أشهر، بحسب صحيفة "الاقتصادية"، التي أشارت إلى أن ذلك جاء وسط تكهنات بأن الأداء المتفوق للاقتصاد الأمريكي ربما شارف على نهايته.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1520.38 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر/أيلول عند 1525.20 يوم الثلاثاء.

وختم المعدن الأصفر 2019 بأكبر مكاسب سنوية منذ 2010، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة عند 1523.20 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة بنسبة 1.9 في المائة الشهر الماضي بعد أن وصل لأدنى مستوياته منذ يوليو/ تموز.

ويؤدي انخفاض الدولار إلى تقليل تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.