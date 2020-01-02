تراجع الإنتاج الصناعي البريطاني بوتيرة أسرع منذ 2012

تراجع إنتاج المصانع البريطانية في ديسمبر/ كانون الأول بأسرع وتيرة منذ 2012 مع تأثير ضعف الاقتصاد العالمي على الطلب وتقليص الشركات مخزوناتها من السلع التي كونتها.

ووفقا لوكالة"رويترز" فإن إنتاج المصانع انخفض على مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية البريطاني إلى 45.6 من 49.1 في نوفمبر/ تشرين الثاني وهو أدنى مستوى له منذ يوليو/ تموز 2012.

كما أضافت الوكالة أن المؤشر الأوسع نطاقا لمديري المشتريات، انخفض إلى 47.5 من 48.9 وهو ما يعد مراجعة بزيادة طفيفة عن قراءة أولية بلغت 47.4 ويشكل أيضا أدنى مستوى في أربعة أشهر.

وأكد الخبير الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت روب دوبسون "مع ضعف الطلب واستمرار انخفاض الثقة، تقلصت مشتريات مستلزمات الإنتاج بشدة وتراجعت الوظائف للشهر التاسع على التوالي".

وستجرى المراحل النهائية من عملية التصديق على اتفاق الخروج بعد عطلة عيد الميلاد، ولدى مجلس العموم حتى التاسع من شهر يناير الجاري للتصديق على التشريع المرتبط بالاتفاق، ليكون أمام ذلك الاتفاق بعد ذلك ثلاثة أسابيع فقط للتصديق عليه من مجلس اللوردات والحصول على الموافقة الملكية.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لاتخاذ الخطوات الرسمية لتبني الاتفاق من جانبها.