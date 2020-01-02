الذهب يصعد لأعلى مستوى في 3 أشهر

سجلت أسعار الذهب بداية قوية للعام الجديد، اليوم الخميس، مدعومة بشكوك تحيط بقوة اتجاه صعودي في بورصة وول ستريت، بين صعد البلاتين 3% بدعم من طلب صناعي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1525.57 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعد أن لامس أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1531.20 دولار في وقت سابق من الجلسة. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.3 % لتبلغ عند التسوية 1528.10 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاتين 3 % في وقت سابق من الجلسة إلى 991.19 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن يتراجع عن معظم مكاسبه إلى 974.40 دولار في أواخر الجلسة.

وصعد البلاديوم 0.77 % إلى 1954.50 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة سجل البلاديوم أعلى مستوى له منذ السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي، عند 1965.81 دولار.