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16:23 07 يناير/ كانون الثاني 2020
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    هاتف ذكي

    شركة صينية تطرح أرخص هاتف من الجيل الخامس

    © REUTERS / STRINGER
    اقتصاد
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    قالت شركة "ريلمي" الصينية للهواتف الذكية اليوم الثلاثاء، في مناسبة للإعلان عن أول جهاز لها من الجيل الخامس، إنها شحنت 25 مليون هاتف في 2019 وتأمل أن تشحن 50 مليونا في 2020.

    يبلغ سعر الجهاز من طراز الجيل الخامس "ريلمي اكس" 50 نحو 3499 يوانا (359.71 دولار) للنموذج الأرخص، وهو ينتمي لفئة الأجهزة المتوسطة لكن بسعر أقل مقارنة بأجهزة الجيل الخامس التي أطلقتها علامات تجارية صينية أخرى.

    وأطلقت كل من "هواوي تكنولوجيز و"أوبو" أربعة طرز لأجهزة الجيل الخامس، بينما أطلقت "شاومي" ثلاثة طرز وقال رئيسها التنفيذي لي جون العام الماضي، إن الشركة تهدف لإزاحة الستار عن عشرة طرز على الأقل في 2020.

    أما "أبل" التي تعثرت مبيعاتها في الصين منذ ذروة 2015، فتتوقع إطلاق جهاز من الجيل الخامس هذا العام.

    يأتي إطلاق هواتف ذكية من الجيل الخامس في الصين تزامنا مع التحديث السريع للبنية التحتية للاتصالات هناك، لتشمل محطات الجيل الخامس، وقالت تقارير وسائل إعلام رسمية إن لدى الصين 113 ألف محطة في الخدمة نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.

    أعطى ذلك شركات الهواتف الذكية حافزا لزيادة المبيعات محليا، ونزل إجمالي مبيعات الهواتف الصينية 4.5 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بحسب بيانات الحكومة.

    وقال تشيس تشي مدير التسويق العالمي في ريلمي إنه يتوقع أن يشتري عدد كبير من العملاء هواتف أحدث مع تحسن شبكات الجيل الخامس، مضيفا أن الشركة ستركز على أوروبا والشرق الأوسط العام الجاري.

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    الكلمات الدلالية:
    هواوي, هاتف ذكي, هاتف, شبكات الجيل الخامس
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