أسهم "أرامكو" السعودية تتراجع بفعل توترات أمريكية إيرانية

انخفضت أسهم أرامكو السعودية اليوم الأربعاء مع تزايد التوتر في المنطقة عقب استهداف إيران قواعد عراقية تسضيف قوات أمريكية أمس الثلاثاء ردا على مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني.

وهبط سهم أرامكو السعودية لأدنى مستوياته منذ بدء تداوله في 11 ديسمبر /كانون الأول حيث وصل إلى 34 ريالا (9.06 دولار) عند فتح السوق، بحسب "رويترز".

الانخفاض وضع القيمة السوقية للشركة عند حوالي 1.8 تريليون دولار من ذروة كانت تبلغ 2.06 تريليون دولار في 12 ديسمبر/ كانون الأول. وأغلق السهم يوم الاربعاء منخفضا 0.4 في المئة إلى 34.2 ريال.

"نوبة ضعف"

وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس"، إن التوترات الجيوسياسية هي السبب في نوبة الضعف الأحدث في أسهم أرامكو، لكنها كانت في تراجع بالفعل مع إمعان المستثمرين النظر في آفاق الشركة بعد انحسار حمى الطرح العام الأولي.

وتسجل أسهم أرامكو انخفاضا بحوالي 12 في المئة عن ذروة 38.70 ريال المسجلة في 12 ديسمبر/ كانون الأول، لكنها تظل فوق سعر الطرح الأولي البالغ 32 ريالا الذي وضع تقييم الشركة عند 1.7 تريليون دولار.

وقامت إيران فجر الثلاثاء باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات لتحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة لمكافحة "داعش" وذلك ردًا على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني.

وأعلن العراق سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة، 3 يناير/كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.