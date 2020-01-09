الكشف عن حالة الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة

ومن المتوقع أن يزيد نمو الاقتصاد العالمي في عام 2021 إلى 2.6 في المئة، وفي عام 2022 إلى 2.7 في المئة. وأوضح الخبراء أن النمو سوف يتسارع هذا العام بفضل التعافي التدريجي في معدلات الاستثمار والتجارة، ومع ذلك قد تكون مخاطر التراجع قائمة، بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك الدولي.

بالإضافة إلى ذلك ووفقا للتوقعات، ستنخفض أسعار النفط هذا العام والعام المقبل إلى 59 دولارًا للبرميل، ويوضح الخبراء أن إنتاج النفط الأمريكي سيستمر في الزيادة في عام 2020 مع بدء تشغيل خطوط أنابيب جديدة.

في وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن التهديد المستقبلي للاقتصاد الرئيسي في أوروبا كان سببه إنتاج السيارات في ألمانيا في عام 2019، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته مقارنة بالسنوات الـ25 الماضية. واعتبر البنك الدولي، في ديسمبر/كانون الأول 2019، أن ألمانيا أصبحت مركز الركود في الصناعات التحويلية في أوروبا بسبب تباطؤ الإنتاج الصناعي.