مع بداية 2020... الدولار يخسر معركة جديدة أمام الجنيه المصري

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، وتراوحت قيمة التراجع بين 3 و6 قروش.

وانخفض متوسط أسعار الدولار في البنوك، بنحو 6 قروش دفعة واحدة خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، وصل متوسط سعر الدولار في البنوك بمصر خلال تعاملات اليوم إلى نحو 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع، مقابل 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع أمس.

بلغ سعر الدولار نحو 15.95 جنيه للشراء، و16.5 جنيه للبيع، في بنوك "الأهلي" المصري، و"مصر"، و"القاهرة".

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 15.94 جنيه للشراء، 16.04 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات أمس الأربعاء، بقيمة بلغت قرشا واحدا. بحسب موقع بوابة "أخبار اليوم".

يذكر أنه مع بداية عام 2019 بدأ الجنيه المصري يحقق مكاسب متتالية أمام الدولار الأمريكي، وسط توقعات باستمرار تلك المكاسب في العام المقبل، تزامن ذلك مع تصريحات مسؤولين مصريين بتحقق مصر معدلات تنمية عالية، ورغم ذلك يرى خبراء أن مكاسب الحنيه وقتية وسرعان ما يعاود الهبوط.. إلا أن وزير المالية المصري محمد معيط أكد في وقت سابق أن الجنيه المصري هو ثاني أفضل عملة في العالم من حيث القوة.