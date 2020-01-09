الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية مرتفعة بفضل تفاؤل التجارة و"أبل"

أغلقت الأسهم الأمريكية على مستويات قياسية مرتفعة، اليوم الخميس، بفضل تعزز حالة التفاؤل حيال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني، وتحقيق شركة "أبل" وأسهم أخرى ذات ثقل في السوق مكاسب قوية.