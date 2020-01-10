بدء تنفيذ اتفاقية العراق والصين وتصدير 100 ألف برميل نفط لبكين

أعلن النائب العراقي عن "تحالف الفتح"، حنين القدو، اليوم الجمعة، عن البدء بتنفيذ الاتفاقية العراقية-الصينية التي أبرمتها حكومة عادل عبد المهدي قبل استقالتها.

وقال القدو في تصريح صحفي إنه "على خلفية بدء تنفيذ الاتفاقية العراقية- الصينية، صدّرت الحكومة العراقية 100 ألف برميل نفط لبكين من أجل انطلاق الإعمار"، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وتابع النائب العراقي أن "البرلمان لا يعارض البدء بتنفيذ اتفاقية الحكومة مع الصين رغم عدم عرضها قبل التنفيذ على البرلمان للاطلاع والتصويت عليها".

وأثمرت زيارة عبد المهدي، والوفد الكبير المرافق له، في 23 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، إلى الصين، عن نتائج مهمة، اختتمها بتوقيع ثمان اتفاقيات، ومذكرات تفاهم.