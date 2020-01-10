واشنطن: اتفاق التجارة مع الصين في طريقه للتوقيع خلال أيام

قال مستشار البيت الأبيض الاقتصادي لاري كودلو، اليوم الجمعة، إن اتفاق المرحلة الأولى التجاري الأمريكي - الصيني في طريقه للتوقيع في 15 يناير/ كانون الثاني.

وأوضح كودلو في مقابلة تلفزيونية أن ترجمة نص الاتفاق "جرت بشكل جميل. إنها شبه مكتملة"، مضيفا أنه تحدث مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر أمس الخميس.

"Everything is completely in place" for the U.S.-China trade deal signing, National Economic Council Director Larry Kudlow says https://t.co/Z9QZqRhFyD pic.twitter.com/4k89daRWfg — Bloomberg TV (@BloombergTV) January 10, 2020

وفي وقت سابق، كتب ترامب في تغريدة على تويتر: "سأقوم في الـ 15 من يناير بتوقيع المرحلة الأولى من اتفاق شامل مع الصين"، مضيفا: "ستعقد مراسم التوقيع في البيت الأبيض، بحضور عدد من المسؤولين الصينيين، رفيعي المستوى".

وأضاف ترامب أنه بعد ذلك "سيتوجه إلى بكين" في وقت لاحق، حيث ستبدأ مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق".

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

وبموجب اتفاق التجارة، ستخفض واشنطن بعض الرسوم الجمركية على واردات من الصين مقابل زيادة بحوالي 20 مليار دولار في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والمصنعة والطاقة الأمريكية على مدار العامين القادمين.

وبينما أشاد مسؤولون أمريكان بالاتفاق، فإن مسؤولين صينيين كانوا أكثر حذرا مؤكدين أن النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم لم يتم تسويته بشكل كامل.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، إن صادرات الولايات المتحدة إلى الصين ستتضاعف في ظل ما يعرف باتفاق "المرحلة 1" للتجارة الذي تم الوصول إليه بين واشنطن وبكين.