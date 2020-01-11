وزير الطاقة الإماراتي: "أوبك+" ملتزمة باستقرار سوق النفط

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم السبت، إن كل دول "أوبك+" ملتزمة باستقرار سوق النفط.

وأكد المزروعي خلال منتدى للطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي "كل دول "أوبك+" ملتزمة، ليس بعدم رفع الأسعار، وإنما بتحقيق التوازن وضمان إمدادات جيدة للعالم".

وأشار المزروعي إلى أن روسيا ملتزمة تماما باتفاقية أوبك وحلفائها مضيفا أنه يأمل في مواصلة التعاون معها في المستقبل، كما نقلت وكالة "رويترز".

وتابع أن بلاده تستثمر كثيرا لضمان تأمين مواردها في مجال الطاقة جيدا.

وقال "نحن في موقع جيد جدا لتأمين أنفسنا والاستمرار في تأمين عملائنا".

ودخلت "أوبك" وعدد من الدول خارج المنظمة اتفاقا يعرف بـ(أوبك +) بشأن خفض إنتاج النفط حيز النفاذ منذ بداية عام 2017. وتم تمديد عملها بشكل متكرر، وتغيرت الشروط لذلك. وتم الاتفاق، حتى نهاية آذار/مارس 2020، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا عن مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018 في الفترة حتى نهاية عام 2019 وبواقع 1.7 مليون برميل في الربع الأول من عام 2020.