ارتفاع الناتج المحلي لإمارة أبوظبي الإماراتية

أظهرت بيانات إحصائية لنتائج الحسابات القومية لإمارة أبوظبي، نمو الناتج المحلي في الربعين الثاني والثالث من عام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، إلى 412.6 مليار درهم (112.73 مليار دولار أمريكي).

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، التي استندت لتقرير مركز الإحصاء أبوظبي اليوم الأحد، سجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، في الربع الثاني من 2019، ارتفاعا بنسبة 5.2 بالمئة، وبلغ 207.7 مليار درهم (56.75 مليار دولار)؛ مقارنة بـ 197.4 مليار درهم (53.93 مليار دولار) للربع ذاته من عام 2018.

وطبقا للنتائج، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة للربع الثالث من عام 2019 بمعدل نمو بلغ 2.7 بالمئة، وبقيمة 204.9 مليار درهم (55.98 مليار دولار)؛ مقارنة بـ 199.5 مليار درهم (54.5 مليار دولار) للربع نفسه من العام السابق.

كما سجل الناتج المحلي النفطي، بالأسعار الثابتة، ارتفاعا بنسبة 12.5 بالمئة، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 108.6 مليار درهم (29.66 مليار دولار)، مقارنة مع 96.5 مليار درهم (26.37 مليار دولار)، في الربع الثاني من عام 2018؛ ليشكل بذلك 52.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.

وأظهرت البيانات التفصيلية نموا إيجابيا، في الربع الثالث من 2019، في كل من القطاع النفطي، وغالبية الأنشطة والقطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها نشاطا النقل والتخزين، ونشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات.