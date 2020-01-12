الدولار الأمريكي يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد ليواصل سلسة من التراجع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مع بداية تعاملات اليوم، وسجلت أسعار الدولار فى البنك المركزى المصري 15.93 جنيهًا للشراء، و16.03 جنيه للبيع، بحسب صحيفة "المال" الاقتصادية المصرية.

ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب السعر بناء على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

وسجل الدولار تراجعا أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر بمقدار 5 قروش مسجلا 15.90 جنيه للشراء و16.00 جنيه للبيع.

ومع بداية عام 2019 بدأ الجنيه المصري في تحيق مكاسب متتالية أمام الدولار الأمريكي، وسط توقعات باستمرار تلك المكاسب في عام 2020، تزامن ذلك مع تصريحات مسؤولين مصريين بتحقق مصر معدلات تنمية عالية، ورغم ذلك يرى خبراء أن مكاسب الجنيه وقتية وسرعان ما يعاود الهبوط، إلا أن وزير المالية المصري محمد معيط أكد في وقت سابق أن الجنيه المصري هو ثاني أفضل عملة في العالم من حيث القوة.

وأعلن البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 تعويم الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف.

وقال البنك المركزي في بيان إنه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحح سياسة تداول النقد الاجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات المشرعة وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي".