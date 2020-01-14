الأسهم الأوروبية تنخفض قبل الاتفاق التجاري الصيني الأمريكي

نزلت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع ترقب مستثمرين توقيع هدنة تجارية أولية تنهي نزاع الرسوم الجمركية المطول بين الولايات المتحدة والصين، في حين تحول الاهتمام أيضا لموسم إعلان نتائج الشركات عن الربع الأخير من العام الماضي.

ونزل مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بواقع 0.2% بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش، ليسجل تراجعا لليوم الثالث على التوالي.

والمرحلة واحد من اتفاق التجارة الصيني الأمريكي الذي يُوقع في واشنطن غدا يُعد خطوة أولى لإنهاء الحرب التجارية المدمرة والطويلة، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي مؤشر جديد على حسن النوايا، أسقطت وزارة الخزانة الأمريكية وسم الصين بأنها دولة تتلاعب بالعملة، بينما ذكر تقرير آخر أن الصين تعهدت بزيادة مشترياتها من السلع الأمريكية المصنعة خلال العامين المقبلين.

وسجل قطاع أسهم الكيماويات الأوروبي أسوأ أداء اليوم وفقد نحو 0.8%.