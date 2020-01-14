تسجيل
16:36 14 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    بحث
    علم أمريكا و الصين

    "الحرب التجارية"...الصين انحنت بـ"نعومة" للاتفاقية لكنها حسبتها جيدا

    © REUTERS / Jason Lee
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/103445/93/1034459302.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202001141044057721-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%80%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A7/

    كشفت تقارير إعلامية تفاصيل الجزء الأول من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والمتوقع إبرامها هذا الأسبوع.

    فبحسب المصادر الإعلامية، إن الصفقة ستلزم بكين بشراء منتجات وسلع أمريكية من أربع صناعات مختلفة على أن تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار، وأن يتم ذلك على مدار عامين.

    وأضافت صحيفة South China Morning Post، التي قامت بنقل الخبر عن مصادر مطلعة، بأن الجانب الصيني سيقوم بشراء منتجات صناعية من أمريكا بمبلغ يصل لحوالي 75 مليار دولار.

    كما سيقوم بشراء مواد تتعلق بالطاقة بمبلغ يصل لـ50 مليار دولار، على أن يقوم أيضا بشراء منتجات زراعية بحوالي 40 مليار دولار.

    وستنفق الصين ما يتراوح بين 35 إلى 40 مليار دولار على مدار العامين المقبلين، من خلال شرائها مواد تتعلق بقطاع الخدمات.

    حول هذه الاتفاقية، قال مدير معهد التحليل الاستراتيجي في شركة Financial and Accounting Consultants، إيغور نيكولاييف لـ"سبوتنيك": "الصين هو أكبر الخاسرين من زيادة الرسوم، في الوقت نفسه عانت الولايات المتحدة من ذلك، لكن الوضع كان أسوأ للصين".

    ووصف نيكولاييف الوضع بالنسبة للصين بانه خاسر، لكنه يبقى أفضل من استمرارية "الحرب التجارية"، قائلا: " الصين ستخسر لكن ذلك أفضل لها من استمرار هذه الحرب على المدى الطويل".

    من جهته أستاذ العلوم السياسية وخبير مركز RISI، أندريه جوبين، قال بأن الصين قامت بحساب الوضع بشكل جيد، قبل إقدامها على مثل هذه الخطوة.

    قائلا: "انحناء" بكين لهذه الاتفاقية يتميز بموقف "ناعم"، مع الأخذ بالاعتبار الاتجاهات التي من الممكن أن تذهب إليها المفاوضات لاحقا".

    وأضاف: "إذا وافقت الصين على شيء ما، فمن المحتمل بأنها قد قامت بحساب الفوائد التي من الممكن أن تجنيها لنفسها من ذلك، وأعتقد بأنها ستقوم بالتفاوض على أمور تتعلق بمصالحها في الجولة الثانية أو بإطار خارج المجال العام".

    انظر أيضا:

    الحرب التجارية تشتعل...أمريكا تفرض رسوما جديدة على بضائع أوروبا
    "الحرب التجارية" تلقي بظلالها على أرباح الشركات الصينية
    المركزي الصيني يعلن عن إجراء اقتصادي لمواجهة الحرب التجارية
    الكلمات الدلالية:
    التجارة, اتفاقية, الحرب التجارية الأمريكية الصينية, أمريكا, الصين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أول ظاهرة فلكية في عام 2020 - خسوف القمر في كراسنويارسك الروسية، 10 يناير 2020
    أول ظاهرة فلكية لهذا العقد... خسوف القمر يتزامن مع "قمر الذئب"
    هل تنجح المفاوضات بين حكومة الوفاق والجيش الييبي؟
    هل تنجح المفاوضات بين حكومة الوفاق والجيش الليبي؟
    إنفوجراف... من هو سطان عمان الجديد هيثم بن طارق
    من هو سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق؟
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك