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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يتصافحان في اجتماعهما الثنائي خلال قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان

    تقرير: التعريفات الجمركية الأمريكية على السلع الصينية قد تظل قائمة رغم التوصل لاتفاق جزئي

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    اقتصاد
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    نقلت "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة قولها إن التعريفات الجمركية الأمريكية على السلع الصينية ستظل قائمة إلى ما بعد انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، المقررة هذا العام، وأي أمل للحد منها يتوقف على التزام بكين بشروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

    الصين
    © Fotolia / Boggy
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    وقالت المصادر للوكالة إن بكين وواشنطن تدركان أنه في موعد لا يتجاوز العشرة أشهر بعد توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق غدًا الأربعاء، ستراجع الولايات المتحدة التقدم المحرز ومدى الالتزام بالشروط، وربما يتم خفض التعريفات التي تطال واردات قادمة من الصين بقيمة 360 مليار دولار.

    وتهدف فترة المراجعة، التي لا يُتوقع تحديدها في نص الاتفاق، إلى منح إدارة ترامب وقتًا للتحقق من صدق بكين، ومن المرتقب الكشف عن نص الاتفاق المكون من 86 صفحة بالتزامن مع عملية التوقيع، بحسب ما أكده مسؤولون نفوا وجود نية لخفض الرسوم.

    وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين في رسالة مشتركة ردًا على أسئلة الوكالة: "الأمر الوحيد غير المعلن بشأن الاتفاق هو ملحق سري خاص بقيمة المشتريات التي تم التفاوض عليها، ولا يوجد اتفاقات شفهية أو أخرى مكتوبة بين البلدين في هذا الشأن، ولا يوجد اتفاق على خفض التعريفات في المستقبل".

    ومع ذلك، ذكرت وسائل إعلامية صينية أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستلزم بكين بشراء منتجات أمريكية تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار تقريبًا على مدار عامين.

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    الحرب التجارية, الولايات المتحدة, الصين
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