أوبك تنفذ صفقة "أوبك+" بزيادة 54 بالمئة في ديسمبر على حساب السعودية والعراق والإمارات

وجاء في التقرير: "وفقاً للمصادر الثانوية، بلغ إنتاج النفط الوسطي في 14 دولة "أوبك" 29.44 مليون برميل يومياً، وهذا أقل بـ161 ألف برميل يومياً عن الشهر الماضي. وازداد إنتاج النفط بمعظمه في أنغولا، أما إنتاج السعودية، العراق والإمارات فانخفض".

وأضافت أوبك أنها تتوقع انخفاض الطلب على نفطها الخام في عام 2020 حتى مع ارتفاع الطلب العالمي نظرا لاقتناص منتجين منافسين حصة من السوق وتسجيل الولايات المتحدة مستوى إنتاج قياسيا جديدا.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها إن إنتاج الولايات المتحدة، التي شهد زيادة في السنوات الأخيرة بفضل طفرة النفط الصخري، من سوائل النفط سيتجاوز 20 مليون برميل يوميا للمرة الأولى وهو مستوى قياسي.

وأشارت المنظمة إلى أن الإنتاج الأمريكي سيبلغ 20.21 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2020، ليلبي تقريبا الطلب في الولايات المتحدة البالغ 21.34 مليون برميل يوميا.