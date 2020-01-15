صحيفة مصرية تكشف سبب انهيار الدولار أمام الجنيه

يواصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري، إذ وصل انخفاض الدولار إلى ما يقرب من 15 قرشا خلال أسبوع.

وذكر موقع صحيفة "بوابة الأهرام" الإلكتروني، أن الدولار تراجع اليوم الأربعاء، بمقدار 3 قروش، وسجل في بنكي مصر والأهلي المصري 15.85 جنيه للشراء، و15.95 جنيه للبيع.

وأضافت "بوابة الأهرام" أن أبرز أسباب تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه هو زيادة تدفقات النقد الأجنبى وخاصة أموال المَحافظ المالية.

وتقدر أموال هذه المحافظ ما بين 200 إلى 300 مليون دولار يوميا، وترتفع إلى 500 مليون دولار فى بعض الأيام.

وأدى تراجع الطلب على الدولار خلال الفترة الحالية بعد تقنين أوضاع الاستيراد، إلى انخفاض سعر صرف العملة الأمريكية في البنوك المصرية.

يشار إلى أن سعر الدولار تراجع يوم الخميس الماضي، حوالي 7 قروش دفعة واحدة، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 15.93 للشراء، مقارنة بـ16 جنيهًا للدولار، الأربعاء الماضي، وهو متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصري.