مخزونات النفط الأمريكية تهبط بصورة غير متوقعة

سجلت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبوطا أكبر من المتوقع، الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقالت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 2.5 مليون برميل لتصل إلى 428.5 مليون برميل، بينما كان محللون في استطلاع لـ"رويترز" قد توقعوا انخفاضا قدره 474 ألف برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 342 ألف برميل، الأسبوع الماضي، مضيفة: "مخزونات البنزين زادت 6.7 مليون برميل إلى 258.3 مليون برميل بينما كانت توقعات المحللين تشير الى زيادة قدرها 3.4 مليون برميل".

وحققت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفاعا بمقدار 8.2 مليون برميل على مدار، الأسبوع الماضي، لتصل إلى 147.2 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 1.2 مليون برميل.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، هبط، الأسبوع الماضي، بمقدار 595 ألف برميل يوميا.