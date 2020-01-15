صحيفة: محادثات اتفاق "المرحلة 2" للتجارة بين أمريكا والصين لن تبدأ قريبا

قالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، إن محادثات "المرحلة 2"، في اتفاق التجارة بين واشنطن وبكين، ربما لن تبدأ في أي وقت قريب.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر مقرب من وزارة التجارة الصينية، لم تسمه أيضا، القول بأن الرسوم الجمركية الأمريكية الحالية، على بضائع صينية، لن يتم رفعها في الأجل القصير.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الصين في البيت الأبيض في الـ15 من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وبموجب اتفاق التجارة، ستخفض واشنطن بعض الرسوم الجمركية على واردات من الصين في مقابل زيادة بحوالي 20 مليار دولار في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والمصنعة والطاقة الأمريكية على مدار العامين القادمين.

وبينما أشاد مسؤولون أمريكيون بالاتفاق، فإن مسؤولين صينيين كانوا أكثر حذرا، مؤكدين أن النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم لم يتم تسويته بشكل كامل.