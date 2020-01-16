ارتفاع جنوني في سعر الدولار أمام الجنيه السوداني

فجرت أسعار الدولار في السودان مفاجأة كبيرة في السوق الموازي (السوق السوداء) ووصل سعر الصرف إلى 95 جنيها للبيع و94 جنيها للشراء.

وبحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، أكد أحد التجار أن ارتفاع قيمة الدولار بسبب جفاف السوق (حسب وصفه) من العرض مع توفر الطلب.

كما أشارت الصحيفة إلى ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي إلى (25,5) جنيها لسعر البيع، مقابل (25) جنيها للشراء، والريال السعودي (24,8) جنيها للشراء و(25,2) جنيها للبيع، وبلغ الجنيه الإسترليني (117) جنيها للشراء و(118) جنيها للبيع، واليورو (98) جنيها للشراء و(99) جنيها للبيع.

وشهد السودان خلال الأيام الماضية تمردا من جنود منتسبين لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة في العاصمة الخرطوم.

ورفع الجيش السوداني حالة الاستعداد إلى القصوى، وتم إغلاق المجال الجوي السوداني لعدة ساعات.

وأعلن الجيش السوداني، مساء الثلاثاء، فرض سيطرته على مقر هيئة العمليات بحي كافوري شمالي الخرطوم بعد تجدد الاشتباكات مع العناصر المتمردة.

وأكد جهاز المخابرات السوداني احتواء الموقف وانتهاء التمرد المسلح لوحدات من هيئة العمليات عبر المفاوضات، مشيراً إلى أن العناصر المتمردة سلمت أسلحتهما.

وبدوره، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الأربعاء، فتح المجال الجوي للسودان.

وقال البرهان "عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في مطار الخرطوم، وتمت السيطرة على جميع المقار من قبل القوات المسلحة السودانية".

وأضاف "ما حدث اليوم هو محاولة لإجهاض الثورة، ولن نسمح بحدوث أي انقلاب في السودان".

وتابع "ستظل القوات المسلحة متماسكة لحماية المرحلة الانتقالية".