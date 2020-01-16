الدولار الأمريكي يواصل التراجع أمام الجنيه المصري

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي، تراجعه أمام الجنيه المصري، وسجل اليوم الخميس، تراجعا بمقدار قرشين.

سجل سعر صرف الدولار في كل من بنكي مصر والأهلي المصري 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وأدى تراجع الطلب على الدولار خلال الفترة الحالية بعد تقنين أوضاع الاستيراد، إلى انخفاض سعر صرف العملة الأمريكية في البنوك المصرية.

يشار إلى أن سعر الدولار تراجع يوم الخميس الماضي، حوالي 7 قروش دفعة واحدة، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 15.93 للشراء، مقارنة بـ16 جنيهًا للدولار، الأربعاء الماضي، وهو متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصري.