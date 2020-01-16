البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، اليوم الخميس، ليوقف بشكل غير متوقع اجراءات من التيسير النقدي بدأت في أغسطس/ آب.

وحسب "رويترز" قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان إن البنك أبقى على سعر فائدة الإيداع الرئيسي مستقرا عند 12.25 في المئة وسعر فائدة الإقراض عند 13.25 في المئة.

وكان ثمانية من بين 11 خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة. ومن بين أولئك الثمانية توقع أربعة خفضا بمقدار 50 نقطة أساس بينما توقع الأربعة الآخرون خفضا قدره 100 نقطة أساس.

وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة في كل من الاجتماعات الثلاثة السابقة وسط انحسار للتضخم، مع تراجع تضخم أسعار المستهلكين في المدن الى 3.1 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول.

لكن في ديسمبر/ كانون الأول، قفز التضخم إلى 7.1 بالمئة على أساس سنوي من 3.6 بالمئة في نوفمبر/ تشين الثاني.

وقال البيان "بعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار تراكمي بلغ 350 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة السابقة، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وأضاف البيان قائلا "سوف تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استئناف التيسير النقدي بشرط الاستمرار في احتواء الضغوط التضخمية".