"النقل" السورية: إرسال 1500 طن من الحمضيات إلى روسيا

أعلنت وزارة النقل السورية أن سفينة محملة بأكثر من 1500 طن ستبحر غدا الاثنين، إلى جمهورية القرم الروسية.

دمشق-سبوتنيك. ذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأحد حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "سفينة محملة بأكثر من 1500 طن حمضيات ستبحر غدا باتجاه ميناء كيرتش في جمهورية القرم".

وقال مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، إبراهيم ميدة، إن "الدفعة الأولى البالغ وزنها 1539 طنا (موزعة على 57 كونتينر سعة الواحدة منها 27 طنا) ستكون محملة بأكثر من 85 بالمئة من سعتها بمحصول الحمضيات وتحديدا البرتقال الماوردي، إضافة إلى ما يقارب الـ 10 بالمئة من محصول الرمان".‏

وأضاف ميدة أن "هذه الشحنة التي ستبحر باتجاه ميناء كيرتش سيتم تصريفها في سوقي جمهورية القرم وجمهورية روسيا الاتحادية، حيث سيتم نقلها إلى الأخيرة عبر شاحنات مبردة مخصصة لهذا الغرض".‏

وفي 22 ايلول/سبتمبر الماضي وقعت الحكومة السورية ممثلة بهيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات السورية مع جمهورية القرم اتفاقية تقضي بتصدير 100 ألف طن من الحمضيات السورية.

يذكر أن إنتاج سوريا من الحمضيات، بحسب بيانات الزراعة السورية، بلغ في الموسم الحالي أكثر من مليون طن.