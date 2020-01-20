الإعلان عن أكبر مصرف إسلامي في العالم بعد صفقة استحواذ بين بنكين خليجيين

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك "بيت التمويل الكويتي" حمد المرزوق، الأحد، أن الاستحواذ على بنك "الأهلي المتحد- البحرين" من شأنه خلق أكبر كيان مصرفي إسلامي في العالم من حيث الأصول.

وأضاف المرزوق، خلال المؤتمر الإعلامي الذي نظمه البنك، أمس، لمناقشة مشروع الاستحواذ، أن إجمالي أصول الكيان الجديد بعد الصفقة ستصل إلى 101 مليار دولار، وأنه سيكون أكبر بنك في الكويت، وسادس أكبر بنك في الخليج.

وأشار إلى أنه سيصبح أكثرة قدرة على تمويل المشروعات التنموية الكبرى وعلى المنافسة العالمية والانتشار في عدد أكبر من الأسواق، والمساهمة في تنويع الاقتصاد ودعم خطط التنمية في الكويت.

ولفت إلى أن أرباح الكيان الجديد قد تصل إلى قرابة 1.5 مليار دولار، وهي تقديرات تستند إلى مجموع أرباح المصرفين في عام 2018، مشيرًا إلى أنه لا جدوى من نقل إدارة الفروع الخارجية لـ"الأهلي المتحد" بعيدًا عن البحرين.

ووافقت الجمعية العمومية الاستثائية لـ"بيت التمويل" على توصية مجلس الإدارة بالاستحواذ على "الأهلي المتحد"، بمعدل تبادل يبلغ 2.32 سهم من الأهلي المتحد مقابل سهم واحد من "بيت التمويل"، ومن المقرر أن تتم الصفقة خلال فترة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرًا.