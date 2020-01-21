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    مشهد عام لحقل النفط الصحراء في ليبيا 3 ديسمبر/ كانون الأول 2014

    هبوط أسعار النفط

    © REUTERS / Ismail Zitouny
    اقتصاد
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    تراجعت أسعار النفط نحو واحد في المئة، اليوم الثلاثاء، مع توقع المحللين عودة إنتاج الخام الليبي، في نهاية المطاف، عقب إعلان البلد المصدر حالة القوة القاهرة في حقلين رئيسيين.

    ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، كان خام برنت منخفضا 62 سنتا بما يعادل حوالي واحد في المئة إلى 64.58 دولار للبرميل، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع أمس الاثنين، وهبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 58.12 دولار.

    وقال إدوارد مويا، محلل السوق في أواندا: "الوضع في ليبيا أعطى دعما مبكرا لأسعار النفط لكن موجة الصعود تلاشت مع استمرار التوقعات بأن يعود إنتاج النفط الليبي في النهاية إلى المستويات الطبيعية".

    محطة مليته للنفط والغاز في ضواحي زوارة في غرب ليبيا
    © AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
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    كان حقلا نفط رئيسيان في جنوب غربي ليبيا شرعا في الإغلاق يوم الأحد بعد وقف خط أنابيب، مما قد يقلص إنتاج ليبيا كثيرا، حسبما ذكرته المؤسسة الوطنية للنفط.

    وتقول وثيقة أُرسلت إلى متعاملي النفط اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين إن مؤسسة النفط أعلنت حالة القوة القاهرة في تحميلات الخام من حقلي الشرارة والفيل بجنوب غربي ليبيا.

    وكشف متحدث باسم المؤسسة إنه إذا توقفت صادرات ليبيا لفترة طويلة، فإن صهاريج التخزين ستمتلئ في غضون أيام ليتباطأ الإنتاج إلى 72 ألف برميل يوميا.

    يذكر أن الإنتاج الليبي وصل إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميا في الفترة الأخيرة.

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    الكلمات الدلالية:
    ليبيا, النفط, هبوط أسعار النفط
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