خطر فيروس الصين يلتهم الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، مع تصاعد المخاوف بشأن فيروس جديد مصدره الصين مما أوقد شرارة طلب على أصول الأسهم المالية الآمنة.

وذكرت وكالة "رويترز" عن تراجع المؤشرات الاقتصادية الأوروبية حيث شملت الخسائر مختلف قطاعات الأسواق الأوروبية.

وكانت أسهم مصنعي المنتجات المختلفة التي تتخذ من الصين مركزا للإنتاج الصناعي من أكبر الخاسرين وذلك بعد تفشي الفيروس الجديد في البلاد.

كما لامس خطر الفيروس مؤشر المصادر حيث انخفض مؤشر قطاع البنوك حوالي واحد في المئة مع خفض أكبر بنوك سويسرا، أهدافه للربحية.