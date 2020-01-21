الكشف عن خسائر الاقتصاد الروسي نتيجة هجمات القراصنة الإلكترونية عام 2019

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة مصرف "سبيربنك" الروسي ستانيسلاف كوزنيتسوف، اليوم الثلاثاء، أن خسائر الاقتصاد الروسي جراء هجمات القراصنة العام الماضي، بلغت أكثر من 2.5 تريليون روبل (نحو 40.7 مليار دولار).

دافوس - سبوتنيك. وقال كوزنيتسوف، في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: "في العام الماضي، توقعنا أن تزداد خسائر الاقتصاد الروسي وتنمو بسرعة كبيرة. للأسف، تحققت توقعاتنا على أرض الواقع... بلغت خسائر الاقتصاد الروسي أكثر من 2.5 تريليون روبل [ نحو 40.7 مليار دولار] في عام 2019 الماضي".

وكان كوزنيتسوف قال في وقت سابق من اليوم، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن عدد هجمات القراصنة على "سبيربنك" في عام 2019 ارتفع بنسبة 15-20 في المئة، وكثير منها هدف إلى السيطرة على نظام المصرف، مشيراً إلى أن أنظمة الأمن في المصرف تكتشف هذه الهجمات وتتصدى لها.

كما لفت كوزنيتسوف بأن المصرف يرى أنه من الضروري إدخال قواعد إلزامية مشتركة، للرد على هجمات القراصنة، مع الشركات الروسية، وتطوير تبادل المعلومات حول مثل هذه الحوادث بين الشركات الخاصة والأجهزة الحكومية. وفي الوقت نفسه، أضاف كوزنيتسوف بأنه في الوقت الحالي، لا تملك أي من الهيئات الروسية صلاحيات لوضع مثل هذه القواعد.