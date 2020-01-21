المركز العربي للدراسات السياسية: منتدى دافوس يفيد المنطقة بجذب الاستثمارات

قال الدكتور رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، "إن مؤتمر دافوس أشبه بنادي يجتمع فيه قادة وزعماء العالم على نحو غير رسمي لتداول الأفكار حول تشكيل العالم ليس اقتصاديا فقط وإنما اجتماعيا وثقافيا".

وأشار الصيداوي لراديو "سبوتنيك" اليوم، إلى أنه ليس لهذا المؤتمر صفة إلزامية ولا لقراراته قوة إجبارية ولذا لا يعول أن يخرج بشيء مؤثر في القضايا الكبرى اقتصاديا مثل خلاف الولايات المتحدة مع الصين وفرنسا.

ولفت مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف، إلى أن لمنتدى دافوس عائدا على اقتصاد المنطقة ولكن بشكل غير مباشر مثل جذب الاستثمارات.

كانت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس قد انطلقت وسط مشاركة 3000 شخص من القادة والمسؤولين التنفيذيين، تحت شعار العمل من أجل عالم "متماسك وتنمية مستدامة".

ويحتفل المنتدى الاقتصادي العالمي بمرور 50 عاما على انطلاقه، في ظل وجود تحديات مستقبل آفاق التجارة والنمو الاقتصادي العالمي، شركات التكنولوجيا، ومستقبل التعددية والنظام الجيوسياسي.

ويترقب العالم مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تفاقم أزمة المناخ والصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من ناحية ومع اوروبا من ناحية أخرى رغم التهدئة الأخيرة بين بكين وواشنطن.