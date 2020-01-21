شركة نفط تنسحب من حقل كركوك العراقي بسبب الاحتجاجات

انسحبت شركة "بي بي" من حقل كركوك النفطي العملاق في العراق.

وجاء الانسحاب حسب وكالة "رويترز" بعد انتهاء عقد تنقيب حجمه 100 مليون دولار دون اتفاق على توسعة الحقل.

ويعد الانسحاب ضرية جديدة لآمال زيادة إنتاج حقل كركوك النفطي.

وأخطرت الشركة السلطات العراقية بأنها ستسحب موظفيها بعد انتهاء عقدها نهاية 2019، الذي منح لها في 2013.

وقامت عدة شركات طاقة غربية بإعادة النظر في عملياتها بالعراق نظرا للاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أشهر.