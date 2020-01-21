صندوق الاستثمار الروسي المباشر ينشئ نظام دفع جديد مع شركة علي بابا

أعلن رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر، كيريل دميترييف، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عن نظام دفع جديد في روسيا بالاشتراك مع الشركة الصينية علي بابا.

وقال دميترييف، "نعتزم الإعلان عن تفاعل جديد مهم مع "Alibaba" في مجال نظام الدفع، حيث سنعلن عن إنشاء نظام دفع جديد في روسيا، وسيكون للجانب الروسي السيطرة على الأسهم".

وأشار دميترييف، "أننا نتحدث عن استثمارات قيمتها مليارات الروبلات".

كما لاحظ أن صندوق الاستثمار الروسي سيعلن عن عدد من المعاملات في مجال تجارة الإنترنت وسيستثمر في لاعب رائد في سوق مبيعات السيارات على الإنترنت، وفي سوق السفر عبر الإنترنت.

ومجموعة علي بابا هي أكبر شركة للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت في الصين، ولديها نظام الدفع الإلكتروني الخاص بها "Alipay"، وتمتلك الشركة العديد من فروع الإنترنت: علي بابا وAliExpress وTmall وتاوباو، وكذلك الشركات التابعة المشاركة في تطوير التقنيات السحابية (علي بابا كلاود) والذكاء الاصطناعي (AI Labs). ووفقًا للأرقام الرسمية، فإن حوالي 86٪ من إيرادات مجموعة علي بابا هي التجارة الإلكترونية.

في وقت سابق، أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أنه يتطلع لإنشاء شركة مشتركة لتنفيذ مشاريع في مجال رفع فعالية استخدام الطاقة للشركات الروسية، وذلك بمشاركة شركة "دالكيا" الفرنسية والصندوق السيادي "بي بي إي فرانس" والصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط.