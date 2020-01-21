"أرامكو" و"ساباك" السعوديتان بالتعاون مع "غازبروم" تتجه لإطلاق مشاريع عملاقة في روسيا

صرح رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، كيريل دميترييف، اليوم الثلاثاء، بأن شركة "أرامكو" السعودية وشركة سابك للبتروكيماويات، تدرسان عددا من المشاريع الضخمة في روسيا بالشراكة مع "غازبروم".

دافوس – سبوتنيك. وقال دميترييف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "سنعقد اليوم اجتماعا مع وزير الطاقة السعودي وكبريات الشركات السعودية "أرامكو" و"سابك"، كما نتطلع معهم إلى عدد من المشاريع الكبرى في روسيا، بما في ذلك شراكات مع "غازبروم".

وكان دميترييف قد تحدث، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، عن أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والمملكة العربية السعودية يبحثان التعاون مع شركة "غازبروم" الروسية.

كتبت صحيفة "فيدوموستي" في ديسمبر/ كانون الأول، نقلاً عن مصادر، أن شركة "غازبروم" تعد مشروعا لبناء مجمع ضخم للغاز والكيماويات في شبه جزيرة يامال غرب سيبيريا .

وبحسب المصادر، يتضمن التحالف بين الشركة السعودية للبتروكيماويات "سابك" وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، مشروعا بقيمة 1 تريليون روبل أي ما يعادل ( 16.18 مليار دولار).

وتستضيف سويسرا، في الفترة 21-24 يناير/كانون الثاني الجاري، فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي في يوبيله الخمسين. ومن المقرر أن يشارك في المنتدى وزير التنمية الاقتصادية الروسي في حكومة تصريف الأعمال، مكسيم أوريشكين.