"أدنوك" العلامة التجارية الأولى في الإمارات والأسرع نموا في الشرق الأوسط

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الأربعاء، أن مؤسسة "براند فاينانس" العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، اختارتها لتكون العلامة التجارية الأولى في دولة الإمارات، بقيمة بلغت نحو 11.39 مليار دولار.

أبوظبي - سبوتنيك. حققت الشركة زيادة في قيمتها التجارية بلغت 28.6 في المئة عن العام السابق، و145 في المئة منذ إطلاق استراتيجيتها الرامية لإحداث نقلة نوعية على مستوى المجموعة، في عام 2017.

ووفقا لموقع الشركة، فإن "أدنوك" تعتبر العلامة التجارية الأسرع نموا في الشرق الأوسط لعام 2020، وأول علامة تجارية إماراتية تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار.

وانضمت أدنوك أيضا إلى تصنيف العلامات التجارية العشر الأولى الأكثر قيمة على مستوى العالم في مجال النفط والغاز؛ كما حصل الرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، سلطان الجابر، على أعلى تصنيف بين رؤساء شركات النفط الوطنية، والرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدوره في تعزيز علامة الشركة التجارية وإرساء ثقافة تقوم على الارتقاء بالأداء المتميز وتعزيز القيمة.

وتعرف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة.

ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال حاصل مجموعة من المعايير والعوامل، بما في ذلك الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال.

ويتم استخدام قيمة العلامة التجارية في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة.