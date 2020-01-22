صندوق الاستثمار المباشر الروسي يبحث مع السعودية التعاون بمجال البتروكيميائيات في البلاد

أعلن رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، كيريل دميترييف، اليوم الأربعاء، أن ممثلين عن الصندوق التقوا مع ممثلي المملكة العربية السعودية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وناقشوا التعاون في مختلف المشاريع، بما في ذلك في قطاع البتروكيميائيات الروسي.

دافوس- سبوتنيك. وقال دميترييف، على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "نعم اجتمعنا بوزير الطاقة السعودي ورئيس صندوقهم السيادي وعدة مسؤولين سعوديين".

وأضاف" ناقشنا التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك البتروكيميائيات في روسيا".

ويعتبر صندوق الاستثمار المباشر الروسي "الجسر" الرئيسي للاستثمار بين المملكة العربية السعودية وروسيا. وقام صندوق الاستثمار المباشر الروسي والصندوق السيادي للمملكة (ريف) بإنشاء شراكة استراتيجية طويلة الأجل في عام 2015. وخصص "ريف" 10 مليارات دولار للاستثمار في مشاريع مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وفي إطار الشراكة، قام صندوق الاستثمار المباشر الروسي والصندوق السيادي للمملكة، باستثمار واعتماد استثمارات تزيد قيمتها على 2.5 مليار دولار.

هذا، وتستضيف سويسرا خلال الفترة ما بين 21-24 كانون الثاني/ يناير الجاري، فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي في يوبيله الخمسين.