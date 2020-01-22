وزير الطاقة السعودي: إعادة تعيين نوفاك وزيرا للطاقة في روسيا أمر مفيد لـ"أوبك+"

صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، أن إعادة تعيين ألكسندر نوفاك، في منصب وزير الطاقة بروسيا، أمر مفيد للغاية لـ"أوبك".

قال وزير الطاقة السعودي عن مدى أهمية إبقاء نوفاك كوزير للطاقة في روسيا قائلا "إنه قرار اتخذه الرئيس ورئيس الحكومة، وإننا نعمل مع الحكومات لا مع الأفراد".

مضيفا "لكن إعادة تعيين نوفاك أمر مفيد للغاية، لأنه يتحدث عن اتساق السياسات بما في ذلك بلدنا".

واختتم قائلا "آمل أن تستمر شراكتنا مع روسيا، فعلاقتنا تتطور وتزدهر وتتوسع".

يذكر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عين في 21 يناير/ كانون الثاني، من جديد ألكسندر نوفاك وزيرا للطاقة، ليستمر في منصبه منذ عام 2012.

من جهتها أوضحت منظمة "أوبك" أن إعادة تعيين نوفاك لمنصب وزير الطاقة في روسيا سيعزز التعاون بين "أوبك" وروسيا في الحفاظ على الاستقرار في سوق النفط.