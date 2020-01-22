وزير المال الإيراني يؤكد ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 32% في البلاد

أكد وزير الاقتصاد والمال فرهاد دج بسند، أن الاستثمارات الأجنبية في البلاد ارتفعت بنسبة 32% خلال الـ9 الأشهر الأولى من العام الحالي (الإيراني- ينتهي في 20 آذار/مارس)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال دج بسند في تصريح له اليوم الأربعاء، إن "الأعداء حشدوا جميع قواهم لمواجهة الجمهورية الإسلامية، لكن إيران تمكنت من إحباط التهديدات كافة بالاعتماد على قدراتها الذاتية، كما نقلت وكالة "إرنا".

وتابع وزير الاقتصاد والمال: "اليوم وبعد مرور 10 أشهر من هذا العام (الإيراني)، وعلى الرغم من جميع القيود وأنواع الحظر المفروض، ونكث العهود التي جاءت لمنع التجارة الخارجية والصادرات الإيرانية، إلا أن حجم التجارة الخارجية للبلاد كان مماثلا للعام الماضي وتغيره الطفيف جاء بسبب التغيير في قيمة بعض المنتجات التصديرية".

وأضاف وزير المال أن الفرص متاحة والطاقات هائلة في البلاد في مختلف القطاعات، مصرحا أن إيران تتمتع بأسواق واسعة النطاق في دول الجوار، تحظى بأهمية بالغة لا سيما في ظروف الحظر.

وتابع أن التقديرات الأولية تظهر بأنه هناك سوق بقيمة 118 مليار دولار في روسيا، بالإضافة إلى أسواق أخرى متاحة لإيران في دول أخرى.