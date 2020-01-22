شركة "نوفوميت" الروسية تعتزم تسليم "أرامكو" السعودية أول شحنة معدات

صرح رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشرة، كيريل دميترييف، اليوم الأربعاء، بأن شركة النفط السعودية "أرامكو" وشركة "نوفوميت" الروسية وقعتا العقد الأول لتوريد معدات إنتاج النفط للشركة السعودية، مشيرا إلى أن الدفعة الثانية تجري مناقشتها، وتقدر بأن تكون أكثر بخمس مرات من الدفعة الأولى.

دافوس - سبوتنيك. وقال دميترييف للصحفيين: "أبرمت "أرامكو" العقد الأول لتوريد معدات "نوفوميت" إليها. وتتم حاليا مناقشة العقد الثاني، والذي قد يكون أكبر بخمس مرات من العقد الأول".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019، سمحت لجنة حكومية معنية بتنفيذ الاستثمار الأجنبي من المستثمرين السعوديين وصندوق الاستثمارات الروسية المباشرة بالدخول في صفقة شراء أسهم للاستحواذ على نسبة 30.7 بالمئة في شركة نوفوميت للبترول والتطوير الهندسي، وأغلقت الصفقة بحصول المستثمرين السعوديين على حصة 20.5 بالمئة مقابل 5 مليار روبل ما يعادل (80 مليون دولار) وصندوق الاستثمارات الروسية المباشرة 10.2 بالمئة.

وكانت شركة نوفوميت نفذت عام 2018 وبدعم ائتلاف تجاري روسي سعودي، أولى شحنات المعدات إلى السوق السعودية.

يذكر أن شركة "نوفوميت" للبترول والتطوير الهندسي، شركة روسية رائدة في تصنيع معدات إنتاج النفط، والمضخات الكهربائية الغاطسة ذات التقنية العالية.