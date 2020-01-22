خبر سيئ لمنتجي النفط مع توسع نطاق الإصابة بفيروس كورونا الجديد

حذر مصرف غولدمان ساكس، في مذكرة لعملائه، من أن تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين، يمكنه خفض أسعار النفط بمقدار 3 دولارات للبرميل بسبب تباطؤ حركة السفر جوًا.

وأشار بنك الاستثمار الأمريكي إلى سيناريو تفشي "سارس" بين عامي 2002 و2003 كحالة مشابهة، قائلًا إن فيروس كورونا الجديد قد يتسبب في انخفاض الطلب على وقود الطائرات بمقدار 170 ألف برميل يوميًا.

وإجمالًا، يتوقع المصرف تراجع الطلب بمقدار 260 ألف برميل يوميًا بسبب تفشي المرض، وهي وتيرة أكبر بنحو 1.6 مرة من التباطؤ الناجم عن انتشار فيروس سارس، ويرجع ذلك بالمقام الأولى إلى نمو حركة السفر الجوي بشكل كبير عما كانت عليه في أوائل الألفية.

وأعلنت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي الصينية، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات في جمهورية الصين بسبب الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا، قد ارتفع إلى 17 حالة وفاة.

وحتى الآن، انتشر الفيروس في 25 مقاطعة ومدينة مركزية، وبلغ عدد المصابين في جميع أنحاء البلاد 473 شخصا، بينما ارتفع عدد المصابين في مقاطعة هوبي فقط إلى 444 شخصا.

كما انتشر الفيروس خارج الصين، وتم الإبلاغ عن إصابات في كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند، كما اكتشفت حالات يشتبه في إصابتها بالعدوى، في سنغافورة وهونغ كونغ وأستراليا.